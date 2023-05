Największy konserwatywny think tank w USA chce wygnać księcia Harry'ego ze Stanów

Szef waszyngtońskiego think tanku Heritage Foundation przekonuje, że Amerykanie chcą, aby książę Harry wrócił do Wielkiej Brytanii. Organizacja pozywa Departament Bezpieczeństwa Narodowego do publicznego udostępnienia akt imigracyjnych brytyjskiego monarchy. Argumentem przeciwko Harry’emu jest używanie przez niego narkotyków, do czego książę przyznał się publicznie.