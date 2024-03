Najnowszy sondaż. Wyraźna przewaga jednej partii

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) w dniach od 4 do 7 marca 2024 roku. Wzięło w nim udział 1000 dorosłych mieszkańców Polski. Warto zauważyć, że aż 82 procent ankietowanych zadeklarowało chęć wzięcia udziału w wyborach do Sejmu i Senatu, gdyby miały się one odbywać w najbliższą niedzielę.