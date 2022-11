Najnowszy sondaż. PiS wygrywa, ale nie rządzi

"Choć partia Jarosława Kaczyńskiego jest na pierwszym miejscu z 34 proc. poparcia, to - jak wynika z przeliczenia mandatów zgodnie z kalkulatorem dr. hab. Jarosława Flisa - nie miałaby szans na sformowanie rządu. Otrzymałaby jedynie 192 mandatów przy 231 potrzebnych do rządowej większości. Cieszyć się może opozycja, której przewodzi KO - ma 26 proc.; za nią jest Polska 2050 Szymona Hołowni z wynikiem 14 proc., do tego 9 proc. ma Lewica i prawie 7 proc. ludowcy. Poza Sejmem znalazłaby się Konfederacja" - podaje "DGP".