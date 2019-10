Najnowszy sondaż: PiS może rządzić samodzielnie. W Sejmie tylko 4 ugrupowania

Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na poparcie 45,1 procent wyborców, Koalicja Obywatelska 24,6 proc. - wynika z najnowszego sondażu. W Sejmie poza liderami badania znalazłyby się jeszcze dwa ugrupowania.



Z najnowszego sondażu IBRIS dla "Dziennika Gazety Prawnej" i RMF FM wynika, że obu liderom - zarówno PiS, jak i KO - nieznacznie wzrosły notowania w stosunku do poprzedniego badania, przeprowadzonego 24 września. PiS jest 0,6 pkt. proc. na plus, a KO 0,7.

Na trzecim miejscu w sondażu znalazła się Lewica, która może liczyć na poparcie 12,6 proc. ankietowanych (spadek aż o 1,5 pkt. proc.). Do Sejmu weszliby jeszcze posłowie z Koalicji Polskiej (czyli Kukiz '15 z PSL) z poparciem na poziomie zaledwie 5,6 proc. - to spadek o 0,4 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego badania.