Najnowszy sondaż. Padło pytanie, czy wojna w Ukrainie zagraża bezpieczeństwu Polski

Deklaracje pomocy ukraińskim uchodźcom ponadprzeciętnie często składali respondenci z miast liczących do 19 999 mieszkańców (61 proc.), osoby lepiej wykształcone (59 proc. wśród badanych z wykształceniem wyższym wobec 34 proc. – z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym), o wyższych dochodach per capita (57 proc. w grupie o dochodach na osobę 4000 zł i więcej wobec 35 proc. w grupie o dochodach do 1499 zł per capita) oraz lepiej oceniające swoje warunki materialne (54 proc. oceniających je jako dobre wobec 35 proc. oceniających je jako złe).