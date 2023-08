Najnowszy pomysł władz. Płacą na ślub z młodą Chinką

Minimalny wiek do zawarcia małżeństwa w Chinach to 22 lata dla mężczyzn i 20 lat dla kobiet. Liczba małżeństw spada, co powoduje spadek urodzeń. Z danych rządu wynika, że ​​w 2022 r. wskaźnik zawieranych małżeństw osiągnął rekordowo niski poziom 6,8 mln - najniższy od 1986 r. W zeszłym roku zawarto o 800 000 mniej małżeństw niż w 2021 r.