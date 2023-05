Najniebezpieczniejsze zwierzę świata. Przez niego umierają miliony osób

Choć malaria jest chorobą uleczalną, to dla osób wysokiego ryzyka może okazać się śmiertelna. Dotyczy to szczególnie dzieci, osób w ciąży lub o obniżonej odporności. WHO podaje, że 80 proc. wszystkich zgonów w Afryce spowodowanych tą chorobą dotyczy dzieci poniżej piątego roku życia.