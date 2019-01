Najlepsze gołębie świata. Można je podziwiać na Olimpiadzie w Poznaniu

Setki gołębi pocztowych, w tym najlepsze okazy na świecie od piątku można oglądać w halach Międzynarodowych Targów Poznańskich. Targi Gołębi Pocztowych i Akcesoriów to największa tego typu impreza w kraju.

Targi to również doskonała okazja do podzielenia się specjalistyczną wiedzą na temat pielęgnacji i hodowli gołębi, a także wymiany doświadczeń i spotkań z przedstawicielami branży.

– Pod względem powierzchni Targi Gołębi Pocztowych i Akcesoriów będą największym wydarzeniem w naszym kraju. Pokaźna ekspozycja wystawy plasuje je także w czołówce wiodących imprez o tej tematyce na świecie, które spokojnie można porównać do targów odbywających się u naszych zachodnich sąsiadów – podkreśla Łukasz Rachubiński, dyrektor targów.

– Na to niezwykle prestiżowe wydarzenie czekają z niecierpliwością wszyscy hodowcy na świecie, którzy profesjonalnie podchodzą do tematu hodowli gołębi pocztowych – zapewnia Łukasz Rachubiński. – Hodowla gołębi pocztowych w naszym kraju ma długą tradycję. To wielka pasja, sposób na życie, niezwykle ważne hobby i zamiłowanie przekazywane z pokolenia na pokolenie – dodaje dyrektor Rachubiński.