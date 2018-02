Najbardziej oszukańczy automat w Polsce? Wyciągnięcie z niego zabawki graniczy z cudem

"Szwindel z Legnicy" - tak swoje odkrycie nazywają youtuberzy z profilu o nazwie "Bez kanału". Od pewnego czasu jeżdżą po Polsce w poszukiwaniu oszukujących automatów. Maszyna znaleziona w legnickiej galerii handlowej przebija wszystkie, które spotkali do tej pory.

Łapka puszcza zabawki nawet wtedy, gdy wydaje się, że mocno je chwyciła (YouTube/Bez Kanału, Fot: screen)

Youtuberzy kryjący się pod nazwą "Bez kanału" znani są z niecodziennych akcji. W przeszłości kupili m.in. tysiąc paczek popularnych chipsów, żeby sprawdzić, ile uda im się wygrać w ramach promocji. Kupili także tysiąc zdrapek. Tym razem wzięli się za automaty z nagrodami.

Ekipa "Bez kanału" jeździ po Polsce i sprawdza maszyny. Żadna do tej pory nie zaskoczyła ich tak, jak umieszczona w legnickiej Galerii Piastów. Panowie poświęcili 50 zł, by zapolować na maskotki. Idzie to z trudem, bo nawet gdy automat chwyci pluszaka, puszcza go, zanim "łapka" uniesie się do góry.

Choć automaty tego typu są zaprogramowane, aby wylosować zabawkę jedynie od czasu do czasu, to jednak przy kilku próbach powinno się wreszcie udać. "Ten automat zwany inaczej jako łapki szczęścia lub claw machine jest znany z tego, że sam w sobie jest oszukany, ale do tego stopnia? Zwróćcie uwagę, że łapki zaciskają się zanim dotrą w ogóle do zabawki. SZWINDEL roku. Będziemy interweniować" - piszą pod swoim nagraniem youtuberzy (pisownia oryginalna).

"Może to zwykła usterka, ale czy to oznacza, że takie automaty nie powinny być w ogóle ustawiane? Ten jest bezczelnie ustawiony, żeby klient tracił pieniądze" - czytamy pod filmem.

