Najazd na "polskie Malediwy". Ciało przy ciele

Ośrodek wodny położony wśród białych skał, przyciągający turkusową barwą wody, oddany do użytku krakowski samorząd w zeszłym roku, to najpopularniejsze kąpielisko w Polsce. W miejscu dzikiego obszaru, który co roku przynosił śmiertelne żniwo z powodu głębokości zbiornika i niebezpiecznego dna, powstała perła.