Nagie zdjęcia sędziego. Krystyna Pawłowicz miała mieć swój udział w sprawie

Sędzia Arkadiusz Cichocki, sędzia który miał dostarczać materiały oczerniające kolegów po fachu, mógł być szantażowany. Taki obraz wyłania się z rozmów prawnika z dziennikarzami. Jak się okazuje swój udział w tym miała mieć także posłanka PiS Krystyna Pawłowicz.

"Takie nagie zdjęcie przesyła prezes Sądu Okręgowego w Gliwicach. Jest tego o wiele więcej, plus opisy o charakterze erotycznym" - brzmiała jedna z wiadomości do jednej z najbardziej rozpoznawalnych twarzy obozu "Dobrej zmiany".

Sama Pawłowicz nie skomentowała sprawy, zrobił za nią to sędzia Jarosław Dudzicz. - Nic nie wiemy, by prof. Pawłowicz posiadała takie informacje. Ponieważ ona nie jest sędzią, to nie może potencjalnie odpowiadać przed rzecznikiem dyscyplinarnym KRS - stwierdził członek tego organu.