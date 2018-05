1 z 6 Nad Wisłą tonie barka. Ktoś zawiesił na niej flagę PO Wymowny gest

Pod koniec marca pisaliśmy o tym, że w okolicach mostu Łazienkowskiego tonie zacumowana barka "The love boat". Wszystko wskazuje na to, że wrak już na stałe wpisał się do miejskiego krajobrazu, z dnia na dzień coraz bardziej zanurzając się w wodach Wisły. Teraz barka zyskała nową "ozdobę".