Naciski na MSZ. PKW niezadowolone z decyzji Sikorskiego

PKW argumentuje

"Mimo tego, że specyfika wyborów do Parlamentu Europejskiego jest inna niż wyborów parlamentarnych, PKW wyraża ocenę, że zaproponowana liczba obwodów głosowania, które mają zostać utworzone w związku z wyborami do PE, nie może odnosić się do wyborów przeprowadzonych w 2019 r., lecz musi uwzględniać także ostatnie wybory do Sejmu i Senatu w 2023 r. Stale rosnąca frekwencja wyborcza, ale także przyzwyczajenie wyborców do miejsca, w którym w ostatnich wyborach (w nieodległym okresie czasu) mogli oddać głos, skłaniają do opinii, że zaproponowana przez pana ministra liczba 295 obwodów głosowania jest zdecydowanie niewystarczająca" - napisała Komisja.