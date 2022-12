Naciski Moskwy na władze Białorusi mogą odbić się Rosji czkawką. Możliwe tarcia wewnątrz armii Łukaszenki

Rosyjska presja na Białoruś, by przystąpiła do wojny w Ukrainie, zaczyna przynosić odwrotne skutki. Według oceny Institute for the Study of War, żołnierze białoruskiej służby granicznej i białoruskich sił zbrojnych są coraz bardziej niezadowoleni z działań swojego kierownictwa wojskowo-politycznego.