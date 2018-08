NA ŻYWO Andrzej Duda ogłasza decyzję ws. ordynacji do PE

Prezydent Andrzej Duda podjął decyzję, czy podpisze nowelizację ordynacji do Parlamentu Europejskiego.

Nowelizację Kodeksu wyborczego dotyczącego ordynacji do PE pod koniec lipca przyjął bez poprawek Senat. Zakłada, że każdy okręg ma mieć przypisaną konkretną liczbę - co najmniej trzech - posłów wybieranych do europarlamentu. Obecnie w wyborach do PE najpierw ustala się ugrupowania, które w skali kraju, w jednym ogólnokrajowym okręgu wyborczym, osiągnęły próg wyborczy 5 proc. Następnie pomiędzy te ugrupowania rozdzielane są wszystkie polskie mandatu do PE - ponad 50. Potem mandaty te, które danemu ugrupowaniu przypadły w wyniku rozdziału mandatów w skali kraju, dzielone są między 13 list okręgowych tego ugrupowania.