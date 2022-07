Na to liczą Niemcy? Ekspert mówi, jak może się zakończyć wojna

- Moim zdaniem Niemcy liczą na to, że po dojściu (Rosjan - red.) do granic obu obwodów – ługańskiego i donieckiego - Putin powie: zrealizowaliśmy cel, który zapowiedziałem w wystąpieniu telewizyjnym przed agresją i możemy powiadomić społeczeństwo rosyjskie, że cel osiągnęliśmy i na razie zatrzymujemy ofensywę - mówił w programie "Newsroom" WP były ambasador RP we Francji i w Niemczech Andrzej Byrt. Podkreślił, że rosyjski imperializm od wieków pozostaje taki sam. Jak mówił, polega on na "pożądaniu terenów, które pozwolą przywódcom Rosji pokazać, że są silni i że tak zwany Zachód nie będzie dyktował swoich warunków".