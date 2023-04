Na Lubelszczyźnie rusza kwalifikacja wojskowa. Wezwania otrzyma ponad 13 tysięcy mężczyzn i kobiet

Osobom tym, po przeprowadzonych badaniach lekarskich i psychologicznych zostanie też przydzielona odpowiednia kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej. Tutaj od lat nic się nie zmieniło. "A" oznacza zdolność odbywania lub pełnienia określonego rodzaju służby wojskowej, "B" czasową niezdolność do służby wojskowej, gdzie rokowania wskazują powrót do zdrowia, "D" niezdolność do służby wojskowej w czasie pokoju, zaś "E" trwałą i całkowitą niezdolność do służby wojskowej, zarówno w trakcie pokoju, jak też wojny.