Na kogo zagłosowałby Lech Wałęsa w wyborach prezydenckich? Podał dwa nazwiska

Były prezydent Lech Wałęsa w programie "Sto pytań do" przyznał się do sympatii do premiera Donalda Tuska i Adama Bodnara. Nie wskazał wprost tych polityków Platformy Obywatelskiej jako swoich ewentualnych wymarzonych przyszłych prezydentów, ale stwierdził, że widzi w nich "dwa filary, które na ten czas dostaliśmy z nieba".