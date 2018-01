Na całym świecie głośno o rekonstrukcji rządu Morawieckiego. "Pan Smoleńsk odszedł"

We wtorek Mateusz Morawiecki zrekonstruował rząd. Media na całym świcie zaczęły rozpisywać się o "czystce" do jakiej doszło w sztabie generalnym.

Zaraz po ogłoszeniu zmian premier udał się na rozmowy z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem do Brukseli.

"Premier Mateusz Morawiecki wymienił więcej ministrów niż się spodziewano"

Tak rekonstrukcję rządu opisują "Hospodarske Noviny", zaznaczając, że ta zmiana to "nowa, życzliwa twarz konserwatystów".

Najważniejsze zmiany dotknęły trzy resorty

"Usunięto radykałów z polskiego rządu"

Niemieckie media różnią się w swojej ocenie

Polska chce poprawić stosunki z Unią?

Włoskie media piszą z o podjęciu przez Polskę starań zmierzających do poprawy relacji z Unią Europejską. Ekonomiczny dziennik "Il Sole-24 Ore" ocenia rekonstrukcję rządu jako "możliwe otwarcie wobec Brukseli".

Rekonstrukcję w polskim rządzie komentuje także największy litewski dziennik "Lietuvos Rytas". "Dążąc do poprawy stosunków z UE, nowy premier Polski Mateusz Morawiecki dokonał wielkiej przebudowy swego gabinetu, zwalniając m.in. ministra obrony, ministra spraw zagranicznych i kontrowersyjnego ministra środowiska" - napisano.

Amerykański dziennik "New York Times" ocenił, że rekonstrukcja polskiego rządu to "przyznanie się do istnienia problemu z wizerunkiem" Polski za granicą, ale "prawdziwa władza pozostaje w rękach niekwestionowanego lidera partii Jarosława Kaczyńskiego".