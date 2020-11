Muzyka klasyczna online za darmo od Polskiej Filharmonii Bałtyckiej

To wydarzenie, w którym publiczność ma okazję wysłuchać wspaniałych recitali pianistycznych oraz koncertów symfonicznych z udziałem zaproszonych pianistów. Na liście tegorocznych wykonawców znaleźli się zarówno cenieni młodzi artyści na dorobku (jak Marcin Koziak, Andrzej Wierciński czy Piotr Pawlak), jak i przyciągający uwagę polsko-argentyński duet fortepianowy Tamary Granat i Adriana Kredy występujący pod szyldem Duo Granat & Kreda, czy pochodzący z Izraela pianista David Greilsammer. Nie zabrakło również uznanych mistrzów, jak Ewa Pobłocka czy Anglik Jonathan Plowright. Zestawienie młodych, bardzo utalentowanych pianistów z tymi o uznanym już dorobku to mieszanka wybuchowa przypominająca pudełko czekoladek pełne pralinek o różnym smaku. Przekona się o tym każdy, kto zajrzy na kanał YouTube Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, gdzie publikowane są koncerty do obejrzenia w całości i za darmo.

Zobaczyć można I Koncert fortepianowy e-moll Fryderyka Chopina (koncert inauguracyjny z Marcinem Koziakiem przy fortepianie), III Koncert fortepianowy c-moll Ludwiga van Beethovena (koncert zagrany przez Orkiestrę wraz z solistą Andrzejem Wiercińskim) albo XI Koncert fortepianowy D-dur Josepha Haydna i Legenda As-dur w wykonaniu pianisty Jonathana Plowrighta. Z kolei David Greilsammer w swoim recitalu pianistycznym zaproponował obszerne fragmenty swojego najnowszego albumu „The Labyrinth”, w którym bardzo krótkie kompozycje (jak The Owl Has Not Flown Away! Leoša Janáčka, Gnossienne nr 2 Érika Satie i Fantazja d-moll Carla Philippa Emanuela Bacha) zestawione zostały z nieco dłuższymi propozycjami, jak Fantazja c-moll Wolfganga Amadeusza Mozarta czy Vers la Flamme Aleksandra Scriabina. W najbliższych dniach dojdą do tego koncerty Ewy Pobłockiej, Duo Granat & Kreda czy koncert symfoniczny z solistą Piotrem Pawlakiem.