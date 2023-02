Musk odcina Ukraińców. Decyzja zaboli Kijów

Prezes i dyrektor operacyjny SpaceX oświadczyła, że Ukraińcy wykorzystują Starlink niezgodnie z zapisami umowy - satelitarna usługa internetowa miała służyć wyłącznie celom humanitarnym, zapewniać dostęp do sieci szpitalom, bankom i obywatelom poszkodowanym w wyniku brutalnej rosyjskiej inwazji w ich kraju. - Wiemy, że wojsko używa ich do komunikacji i to jest w porządku. Naszym zamiarem nigdy nie było to, by Ukraińcy używali go do celów ofensywnych - podkreśliła.