"Musi pilnować premiera". Fogiel o wizycie Dudy i Tuska w USA

- Mogę domniemywać na podstawie tego, co wiem, jak wyglądały rozmowy Donalda Tuska ze świętej pamięci prezydentem Lechem Kaczyńskim. W takich sytuacjach samolotowych, z tego, co słyszałem od uczestników, Tusk był całkiem sympatycznym rozmówcą - stwierdził Fogiel. Dodał jednak, że "jak tylko drzwi samolotu się zamykały, to wszystko się resetowało, nic nie było dotrzymane, zupełnie inne działania i wypowiedzi".