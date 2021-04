Ciało ciężarnej kobiety pod bandażami. Odkrycie w Warszawie

Warszawa. Pierwsza taka mumia na świecie

Dalsze badania wykazały, że kobieta była w ok. 26.-28. tygodniu ciąży. Eksperci nie wiedzą dlaczego przed mumifikacją nie wyciągnięto płodu z brzucha matki, ale są pewni, że to pierwszy na świecie rozpoznany przypadek mumii ciężarnej kobiety. - Z kwerendy, którą przeprowadziliśmy, nie udało się nam znaleźć podobnego przypadku. Oznacza to, że "nasza" mumia jest jedyną do tej pory rozpoznaną na świecie z płodem w łonie matki - powiedział dr Wojciech Ejsmond z Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN.