MSZ o wypadku w Turcji: stan rannych jest stabilny

Trzy osoby pozostające w szpitalu po wypadku autobusu z Polakami w Turcji są w stanie stabilnym - podali urzędnicy polskiego MSZ. Resort wyjaśnił, że wszyscy turyści objęci są opieką konsularną.

Po wypadku do szpitala trafiło 30 osób z 39, które podróżowały autobusem. Poszkodowani zostali poddani diagnozie i lekarze zdecydowali o dalszej hospitalizacji trzech osób. Rano informowano, że są w ciężkim stanie.

Do wypadku doszło we wtorek ok. godz. 17:30 w pobliżu miejscowości Kemer, w południowo-zachodniej Turcji.