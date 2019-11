"Można powiedzieć, że to był błąd". Kamil Bortniczuk o decyzji Elżbiety Witek

Nie ustaje zamieszanie wokół anulowania przez Elżbietę Witek głosowania ws. wyboru przez Sejm posłów-członków Krajowej Rady Sądownictwa. Głos w sprawie zabrał poseł Porozumienia Kamil Bortniczuk. - Oczywiście, można powiedzieć, że to był błąd. Ale trzeba sobie uświadomić, że to była decyzja podejmowana w ułamkach sekund, bez możliwości konsultacji - wskazał.

Opozycja chce odwołania Elżbiety Witek z funkcji marszałka Sejmu (PAP, Fot: Leszek Szymański)

Słowa Kamila Bortniczuka padły w rozmowie z "Super Expressem". - Wcześniej maszynka do głosowania nie działała posłowi Szczerbie, prezesowi Kaczyńskiemu, więc absolutnie jestem w stanie usprawiedliwić zachowanie pani marszałek Witek (...), myślę, że gdyby dziś ją pani zapytała, to odpowiedziałaby tak samo, że dla czystości sytuacji można było podać wyniki i zarządzić reasumpcję głosowania. Tylko co by to zmieniło? - pyta poseł Porozumienia.

- Posłowie opozycji mówią o nas "oszuści" i próbują z tego robić wielką aferę, ale prawdą jest, że większość ma klub PiS. Więc wypaczeniem reguł demokracji byłoby, gdyby w wyniku technologicznej lub ludzkiej pomyłki wynik tego głosowania był przekłamany - podkreślił.

Pytany, czy marszałek Sejmu Elżbieta Witek powinna podać się do dymisji po anulowaniu głosowania, ocenił, że nie jest to wystarczający powód, "szczególnie, że do końca nie wiemy, co się stało".

- Jedyna przestrzeń, w której mnie to gryzie, to ta wizerunkowa. Bo rzeczywiście dziś nasi przeciwnicy mogą przedstawiać to głosowanie jako związane z jakąś nieprawidłowością i niedemokratyczne. A prawda jest zupełnie inna - oznajmił Kamil Bortniczuk.

Dodał, że gdyby to on był marszałkiem, zarządziłby reasumpcję głosowania "ze względu na dbałość o wizerunek".

Awantura w Sejmie. Opozycja chce odwołania Elżbiety Witek

Przypomnijmy, kontrowersyjne głosowanie dotyczyło wyboru przedstawicieli Sejmu (posłów PiS Marka Asta, Arkadiusza Mularczyka, Bartosza Kownackiego i Kazimierza Smolińskiego) na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Z nagrania na stronie Sejmu wynika, że do marszałek Sejmu podeszła posłanka PiS, która powiedziała, że "trzeba anulować, bo my przegramy". Decyzją marszałek Sejmu głosowanie zostało anulowane, po czym odbyło się powtórne.

Elżbieta Witek uzasadniała swoją decyzję tym, że są posłowie, którzy zgłaszają problemy z systemem do głosowania. Opozycja twierdziła, że doszło do oszustwa.

Lewica złożyła w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, o czym informował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wicemarszałek Sejmu z ramienia Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Koalicja Obywatelska domaga się z kolei odwołania Elżbiety Witek z funkcji marszałka Sejmu.