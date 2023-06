"Mówili, że wszystko jest ściśle tajne". Mama Anastazji skarży się na greckie służby

Matka zamordowanej tłumaczy w rozmowie z Onetem, że bardzo zależało jej, by osobiście zidentyfikować ciało odnalezionej 27-latki. - Chciałam mieć potwierdzenie, że to moje dziecko. Prosiłam, by dali mi cokolwiek z jej rzeczy osobistych. Nie pokazali mi żadnej części jej garderoby, ani plecaka, ani kawałka sukienki, kompletnie nic - twierdzi.