"Mówili, że jak wrócimy, to przywitają nas z automatami". Rosjanie relacjonują ucieczkę z kraju

"Rosyjska celniczka zapytała, czy wiem o mobilizacji"

Siergiej przez Finlandię chciał uciec do Polski. Jak wspomina, do wyjazdu z Rosji przygotowywał się kilka dni. Zebrał potrzebne dokumenty i wyjechał sam, żonę zostawił w kraju. - W końcu postanowiliśmy, że pojadę do Finlandii rowerem. Najpierw do przyjaciela w Helsinkach, a potem samolotem do Warszawy - opowiadał.