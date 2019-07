Moskwa. Policja zatrzymała ponad 200 osób, które chciały uczestniczyć w wiecu opozycji

Policjanci zatrzymali 211 osób, jeszcze przed rozpoczęciem sobotniej manifestacji w Moskwie. Według rosyjskich władz, demonstracja opozycji jest nielegalna – podaje Reuters.

Władze w Moskwie nie wydały pozwolenia na demonstrację. Nawalny został w środę aresztowany na 30 dni za wzywanie do udziału w sobotniej demonstracji w Moskwie. Opozycjonista nawoływał do niej tydzień wcześniej.

20 lipca w Moskwie zorganizowano pikietę na rzecz dopuszczenia niezależnych kandydatów do wyborów, do władz miejskich Moskwy. Głosowanie zaplanowano na 8 września. Nawalny dał rządzącym tydzień na to, by zarejestrowały wszystkich kandydatów zgłoszonych przez opozycję.