Morze wyrzuca na Helu rzadkie ryby. Plaże pełne śniętych zwierząt

Specjalistów zaalarmowali turyści. Natknęli się na budzący zaniepokojenie widok w trakcie spacerów.

Wśród wyrzuconych na brzeg Bałtyku zwierząt dominują motele. Eksperci Stacji Morskiej im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego dostrzegli na części osobników ślady kontaktu z sieciami rybackimi. Badacze podkreślają jednak, że nie ma dowodów, by sądzić, że jakiś statek wyrzucił ryby jako "chwasty" przy okazji połowu dorsza włokami dennymi. Jednak jest to w zasadzie nie do wyśledzenia, choć pozbywanie się w ten sposób przyłowu jest zabronione.