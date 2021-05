Morze plastiku nad Jeziorem Żywieckim. "Efekt pandemii"

Eksperci przypuszczają, że może być to jeden z efektów pandemii. W ostatnich miesiącach znacznie więcej osób pojawiało się na szlakach turystycznych, co mogło spowodować większą ilość opadów pozostawionych w lasach. "Niedługo natura wystawi nam za to rachunek" - kwitują członkowie straży w mediach społecznościowych.