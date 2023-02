Morderca znanej DJ-ki aresztowany. Zwłoki porzucone w walizce na ulicy

Dowody nie pozostawiają wątpliwości

Choć Poulos nie przyznał się do winy. Zebrany przez mundurowych materiał dowody jednoznacznie wskazuję, że to on dopuścił się mordu. Policja dysponuje nagraniem z monitoringu, na którym widać, jak mężczyzna taszczy wózek transportowy z walizką przykrytą kocem, po czym ewidentnie ciężki bagaż z trudem wpycha do bagażnika. Niedługo potem jest już na lotnisku i ucieka do Panamy. Na terenie lotniska w Bogocie znaleziono telefon zmarłej DJ-ki. Dzięki działaniom Interpolu możliwe było sprowadzenie oskarżonego z powrotem do Kolumbii. Mężczyźnie grozi kara nawet 40 lat więzienia.