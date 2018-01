Morderca może zmienić nazwisko w Polsce, zwykły człowiek już niekoniecznie

Przestępcy, w tym najgroźniejsi mordercy, zmieniają nazwiska, by po wyjściu z więzienia nie byli kojarzeni ze zbrodnią i mogli łatwiej zacząć nowe życie. Dużo trudniej jest to zrobić osobom, które nie popełniły żadnego przestępstwa.

Osoby, które nie miały żadnego zatargu z prawem już tak łatwo nazwiska nie zmienią. Po tekście o morderczyni napisała do nas Czytelniczka. "Miałam długi, które spłaciłam, a nadal figuruję w Biurze Informacji Kredytowej. Nie jestem wiarygodna dla banku, nie mogę dostać kredytu. Praktycznie nie mogę funkcjonować jako obywatelka Polski. Chcę również zmienić dane osobowe, to byłoby jakieś wyjście dla mnie. Skoro morderca może, to ja również chcę" – pisze kobieta.

Czy można to zrobić w przypadku, który opisała nasza Czytelniczka? – Ciężko powiedzieć, że to bardzo ważny powód, kierownik musiałby to ocenić. Ale niezbyt często dochodzi do zmiany nazwisk – mówi urzędniczka. Ekspert ds. więziennictwa uważa, że przestępcy wykorzystują prawo do zmiany danych osobowych. - We wniosku piszą, że zmiana nazwiska ułatwi im powrót do społeczeństwa, nie będą stygmatyzowani i zazwyczaj dostają zgodę - mówi dr Paweł Moczydłowski.