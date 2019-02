Morawiecki uderza w Timmermansa: U nas była dobra wola, po drugiej stronie chodziło o gonienie króliczka

Premier Mateusz Morawiecki ostro skrytykował postawę Fransa Timmermansa, który miał stwierdzić, że postęp w dialogu na temat praworządności w Polsce jest niewystarczający. Zasugerował, że wiceszefowi KE mogło nie chodzić o porozumienie, ale o sam spór.

Podczas szczytu Grupy Wyszehradzkiej i Niemiec Mateusz Morawiecki i Angela Merkel zostali zapytani przez dziennikarza PAP o wypowiedź Fransa Timmermansa, która miała paść na spotkaniu jednej z komisji w holenderskim parlamencie. Z wypowiedzi miało wynikać , że nawet jeśli Polska spełni oczekiwania KE ws. reformy sądownictwa, nie zakończy to procedury kontroli praworządności. To kolejna sytuacja , gdy wiceszef KE komentuje toczące się ws. Polski postępowanie.

- Bardzo się zdziwiłem kiedy to usłyszałem, aż poprosiłem o dokładne przytoczenie tych słów - przyznał Mateusz Morawiecki. - Bo to stawia pod znakiem zapytania dobre intencje w tym procesie i pokazuje, że dobra wola po naszej stronie była być może celowo nie brana pod uwagę, delikatnie mówiąc. I że ten proces polityczny był, delikatnie mówiąc, bardzo nieekwiwalentny. Potwierdza, mam nadzieję, że po naszej stronie była dobra wola, a po drugiej stronie chodziło o - jak to się potocznie mówi - gonienie króliczka. Niestety być może trzeba spojrzeć na to z innej perspektywy - mówił polityk.