Morawiecki poległ? "Politycy PiS załamani"

- Wczoraj ktoś zaraportował nam rozmowę dwóch polityków PiS-u po tej debacie. Byli załamani, twierdzili, że Morawiecki ją przegrał (…) wiedzieli, że Morawiecki był najsłabszym, wiedzieli że on "się kończy" - mówił w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Borys Budka (Koalicja Obywatelska). Według polityka, takie oceny padały na "nieformalnym spotkaniu" polityków partii rządzącej. Budka przekonywał, że chwaląc Morawieckiego w publicznych wypowiedziach, politycy PiS jedynie "robią dobrą minę do złej gry". - Oni wiedzą doskonale, że muszą grać ten spektakl, wiedzą, że Morawiecki da się zaprogramować jak robot, powie wszystko, co mu napiszą, natomiast to nie jest człowiek, który potrafi prowadzić w debacie - mówił Budka. Według niego, gdyby "przeciętny wyborca PiS-u zobaczył majątek zgromadzony przez rodzinę Morawieckich", mógłby się znaleźć "w stanie przedzawałowym".

