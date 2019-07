Morawiecki ostro o Timmermansie. "Nie mogliśmy na to pozwolić"

Trwa kongres PiS w Katowicach. - Nie mogliśmy pozwolić, by najważniejsze stanowisko w UE objęła osoba, która Polskę pouczała, karciła i obrażała - relacjonował ostatnie twarde negocjacje z Brukseli premier RP Mateusz Morawiecki.

Później przeszedł do konkretów i zaznaczył, że blokując kandydaturę Fransa Timmermansa na szefa Komisji Europejskiej, Polska odniosła duży sukces.

- Na główne stanowisko w UE miał być wybrany pewien pan, który mówi, że nas lubi i bardzo się nami interesuje od paru lat, ale już nie chcemy, by się nami interesował - stwierdził Morawiecki.

- Mamy swoją drogę naprawy państwa. Tłumaczymy w Brukseli na czym ona polega i nie możemy pozwolić, by najważniejsze stanowisko objęła tam osoba, która Polskę pouczała, karciła i obrażała - dodał. Zaznaczył, że negocjacje na ostatnim szczycie Rady Europejskiej były bardzo skomplikowane. Przyznał, że kandydatura Holendra Fransa Timmermansa wielokrotnie wracała i była przedmiotem sporu, ale delegacja z Warszawy osiągnęła swój cel.

Konwencja "Myśląc Polska". Kaczyński: Musimy wygrać

Przypomnijmy, że w sobotę rano głos podczas konwencji zabrał lider partii Jarosław Kaczyński. Prezes PiS dziękował kolegom i koleżankom za świetne wyniki w ostatnich wyborach europejskich i parlamentarnych. - Nie mogliśmy być pewni, że uda się wygrać i to samodzielne rządy. Dziś wiemy, że można wygrać i zrobić coś takiego. To wielka różnica - mówił.

- Polska musi pozostać wyspą wolności, choć niektórzy chcą to zmienić i zakłócić. Musimy uczynić wszystko, by to trwało. Alternatywą jest czas przeszły, w którym wszystko było niemożliwe. Użyję tego określenia, choć wiem, że będzie ono przedmiotem ataku - musimy tę ofensywę zła odrzucić, musimy wygrać - dodał Jarosław Kaczyński.