Morawiecki chce rozmawiać z szefem KE. Spotkanie na dniach

Brak postępów w sporze między Polską a Komisją Europejską zmusza Mateusza Morawieckiego do decyzji. Jak informuje RMF FM, szef polskiego rządu w najbliższych dniach spotka się z przewodniczącym Komisji, Jean-Claude'm Junckerem.

W poniedziałek wiceszef KE Frans Timmermans zdał unijnym komisarzom relację z dialogu z Polską, któremu przewodniczy. Holendr rekomendował, by utrzymać w mocy procedurę określoną w artykule 7. Traktatu o Unii Europejskiej. To ścisłe badanie stanu praworządności w danym kraju, w przypadku Warszawy spowodowane daleko idącymi reformami sądownictwa. Choc rząd Morawieckiego w tym roku daje wyraźne sygnały, że chce iść na ustępstwa, Timmermans jest przekonany, że to tylko "udawana potulność", a nie chęć realnych zmian.