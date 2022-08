Mógł być milionerem. Wyrzucił dysk wart miliony na śmietnik

Batalie z Radą Miasta

Droga do odzyskania dysku twardego nie jest łatwa. Szacuje się, że na wysypisku w Newport znajduje się ponad sto tysięcy ton śmieci, które trzeba by przeszukać. Choć James Howells zapewnia, że mimo upływu lat udałoby się odzyskać potrzebne dane z dysku, tak naprawdę nie ma pewności, czy w ogóle uda się odnaleźć zaginiony skarb i czy na pewno będzie on na tyle sprawny, by pozwolić na dostęp do zapisanego na nim majątku. Rada Miasta tłumaczy, że choć mężczyzna kilkukrotnie wnioskował o możliwość przeszukania wysypiska, ta za każdym razem musiała mu odmówić.