Moda, dzięki której do krajowej kasy trafiają miliardy złotych z podatków

Elastyczność w działaniu

Czas zachwiania gospodarką w związku z wojną w Ukrainie, a wcześniej pandemią to ogromna próba dla wielu przedsiębiorstw. LPP w jej obliczu wykazało się sporą elastycznością, dzięki czemu nawet w tak trudnych okolicznościach nadal się rozwijało, a zarazem zasilało polską gospodarkę podatkami i promowało krajową kreatywność na świecie. – W obliczu dynamicznych zmian m.in. rynkowych zdecydowaliśmy się na modyfikację naszego modelu biznesowego. Przeprowadziliśmy przyspieszoną transformację w organizację omnichannelową. W jej efekcie nasza sieć stacjonarna i sklepy online stały się zintegrowanym kanałem ze spójnym podejściem do produktu i klienta. Dla kupujących oznaczało to większą dostępność asortymentu i wygodę obsługi. Równolegle zainwestowaliśmy mocno w obszar IT oraz logistykę, które okazały się kluczowe w momencie ogromnych wzrostów sprzedaży online jakich dotąd doświadczaliśmy wyłącznie w okresach Black Friday czy sezonowych wyprzedaży – wyjaśnia Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes LPP. Elastyczne działanie w obliczu zmiennych okoliczności połączone z wieloletnim doświadczeniem rynkowym pozwala spółce się rozwijać, a dzięki temu także od lat zasilać polską gospodarkę.