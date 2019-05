Mocny wywiad Kaczyńskiego. "KE chce likwidacji demokracji. Jest jak ZSRR"

W "Gazecie Polskiej" ukazał się przedwyborczy wywiad z szefem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Były premier skupił się w nim głównie na krytyce politycznych przeciwników i zaostrzenia kar dla pedofilów.

Jarosław Kaczyński poświęcił również sporo uwagi przewodniczącemu Rady Europejskiej Donaldowi Tuskowi. Według szefa PiS, Tusk "nie jest w stanie emocjonalnie pogodzić się z przegraną w wyborach" z 2005 roku. "On jest nadzieją tych, którzy w istocie nie lubią Platformy, ale nas nienawidzą. Nadzieją na to, że pojawi się na białym koniu i zmieni układ sił" - stwierdził.

Były premier odniósł się także do antyklerykalnego wystąpienia Leszka Jażdżewskiego, które poprzedzało przemówienie Donalda Tuska na Uniwersytecie Warszawskim. Kaczyński nazwał tę sytuację "prowokacją". "Chyba nikt nie wierzy w to, że ten support został wygłoszony spontanicznie. (...) Na jego tle Tusk mógł wystąpić jako gołąbek pokoju, ten, który wzywa do zaprzestania sporów. (...) Ten, kto ma pamięć, wie, iż dzisiejsza atmosfera w naszym kraju - podziały, nienawiść - to dzieło tego człowieka" - powiedział.