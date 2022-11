Mocne słowa premier Finlandii. "Polacy cały czas mieli rację"

O natychmiastowe uniezależnienie się od Rosji i definitywne zerwanie wszelkich więzi z Kremlem, a także zmniejszenie zależności od Chin zaapelowała do Unii Europejskiej Sanną Marin, premier Finlandii. Skrytykowała też niechęć wielu europejskich przywódców do przyznania się do błędów i pochwaliła stanowisko Polaków i Bałtów, którzy podjęli trudne decyzje o odcięciu dostaw surowców rosyjskich.