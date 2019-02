Mocne słowa Kai Godek. "Homoseksualizm idzie w parze z pedofilią"

Kandydatka Koalicji Propolskiej w wyborach do europarlamentu ostro skrytykowała kartę LGBT+, która zostanie wprowadzona w warszawskich szkołach. Jej zdaniem, jest ona jednym z elementów ofensywy ideologicznej lobby homoseksualnego.

- W sferze seksualnej mamy do czynienia z normą lub wynaturzeniem. Jestem przerażona tym, co wydarzy się w edukacji. Karta LGBT+ ma się opierać na deklaracji WHO, która zawiera treści niszczące dzieci - powiedziała na antenie Polsat News. Godek odnosiła się do wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia, które zakładają, że o seksualności należy uczyć nawet dzieci w wieku do 4 lat.

Inną opinię na temat deklaracji WHO ma wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej, który podobnie jak Kaja Godek był gościem w programie Bogdana Rymanowskiego. - Radzę przeczytać tę deklarację uważnie, opisuje ona cały rozwój dziecka od najmłodszego wieku do dorosłości. Nie chodzi o to, aby cokolwiek propagować czy promować, ale edukować. Nie zgadzam się z tym, że to faworyzowanie jakiejś grupy. Chodzi o to, by stworzyć system, który będzie pozwalał żyć im w mieście spokojnie i bezpiecznie. W ciągu roku dochodzi do kilkudziesięciu ataków na takie osoby w samej Warszawie - wyliczał.