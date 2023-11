Mocarstwo jądrowe dosłownie się dusi. Lockdown 11-milionowej metropolii

W Lahaur, drugim co do wielkości mieście Pakistanu, smog osiągnął niebezpieczny poziom. Rząd prowincji Pendżab nakazał zamknięcie szkół, biur, centrów handlowych i parków w trzech miastach, w tym w Lahaur. Lockdown ma obowiązywać aż do niedzieli - informuje BBC.