Moc łagodności. Bo każdy powód do spotkania jest dobry

W dobie najnowszych technologii i mediów społecznościowych, mamy coraz mniej okazji do bezpośrednich rozmów i spotkań w gronie najbliższych. Choć to za tymi spotkaniami tęsknimy najbardziej.

Kłótliwość, marudzenie, upartość – tak często myślimy o sobie, gdy szukamy cech, które łączą Polaków. To powierzchowna diagnoza, gdyż jak wynika z badania, "Co łączy Polaków?"(Badanie konsumenckie, SW Research, 2018, N=1061) Agencji SW Research, jako naród najmocniej określa nas tęsknota za bliskimi spotkaniami.

Czasem też trudno się przełamać, by po wielu miesiącach a nawet latach doprowadzić do wspólnego spotkania. Stąd pomysł jednej z firm i akcja: „Wyślij łagodność w butelce”, która ma nas zachęcić do przejęcia inicjatywy w kontaktach z bliskimi. Ta butelka może być idealnym pretekstem do zrobienia pierwszego kroku. Wysłana na zgodę, dla potrzymania lub odnowienia relacji, do sąsiada, z miłości i ważnej okazji – każdy powód jest dobry.