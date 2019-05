Mobbing w Wiośnie. Mocne oświadczenie

Kandydat do PE z listy Wiosny Tomasz Kitliński wydał oświadczenie, w którym potępia mobbing wobec młodych działaczy partii w Lublinie. - Nie ma z mojej strony zgody na tego typu zachowania w środowisku Wiosny - czytamy.

"Z bólem i troską dowiedziałem się o mobbingu przeciw panu Przemysławowi Stefaniakowi, pani Aleksandrze Borzęckiej i panu Kazimierzu Strzelcu. Potępiamy to zachowanie i prosimy o przebaczenie" - pisze w oświadczeniu przesłanym Onetowi Kitliński, startujący do Parlamentu Europejskiego z trzeciego miejsca na liście Wiosny.

Jednocześnie podnosi, że winnych trzeba usunąć ze struktur i z listy do PE. Zapewnia, że szczególnie zależy mu na wprowadzeniu do polityki standardów antydyskryminacyjnych oraz procedur antymobbingowych.

Do Lublina przyjedzie specjalna komisja, która sprawdzi czy doszło do przemocy psychicznej wobec młodych działaczy.

Lider lubelskiej listy Wiosny Zbigniew Bujak powidział Onetowi, że w trakcie kampanii wyborczej poznał Przemysława Stefaniaka. Uważa go za inteligentnego i bardzo wrażliwego człowieka. Z kolei Monikę Pawłowską uznaje za wymagającą, za co bardzo ją ceni. Ostry język, opisany w poście byłego już działacza młodzieżówki, Bujak zrzuca na gorący okres kampanii wyborczej, kiedy trzeba było zbierać podpisy. Były opozycjonista w okresie PRL widzi problem, który trzeba jak najszybciej rozwiązać.

Jak nieoficjalnie dowiedział się Onet w sobotę odbyło się spotkanie lubelskich kandydatów do Parlamentu Europejskiego, podczas którego szefowa struktur odniosła się do zarzutów. - Usłyszeliśmy, że nic się nie stało, a winny jest sam chłopak. Padały też argumenty, że to specjalnie przeprowadzona akcja na zamówienie polityczne. Odniosłem wrażenie, że Monika robiła z siebie ofiarę. Dla mnie osobiście były to totalne bzdury - powiedział portalowi anonimowo jeden z kandydatów.