Ministrowie PiS do Brukseli. Polacy zabrali głos

Prawie połowa Polaków uważa, że członkowie rządu, którzy startują w wyborach do Parlamentu Europejskiego, już na początku kampanii powinni zrezygnować ze stanowiska - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster.

- Dobrze by było z etycznego punktu widzenia, aby ministrowie, którzy startują do Brukseli, zrezygnowali ze swoich funkcji. Powinno się to odbyć dla czystości sytuacji, dla równości szans w starciu z kandydatami opozycji - komentuje w rozmowie z "SE" politolog Kazimierz Kik.

Na listach 20 ministrów i wiceministrów

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja. Ma w nich startować ok. 20 ministrów i wiceministrów. Są wśród nich: szefowa resortu edukacji Anna Zalewska, szef MSWiA Joachim Brudziński, minister pracy Elżbieta Rafalska oraz wicepremier Beata Szydło, która będzie "jedynką" na liście PiS w okręgu świętokrzysko-małopolskim.

- Apeluję do naszych sympatyków - nie myślmy o wyborach do Parlament Europejskiego, jako o czymś osobnym, to element naszej wspólnej walki o zmianę Polski. Musimy wygrać wybory majowe, by jesienią potwierdzić mandat do rządzenia Polską - powiedziała z kolei sama Szydło w wywiadzie dla "Sieci".