Ministrowi Zielińskiemu nie podobają się donosy? Sam z nich w przeszłości korzystał

Najwyraźniej punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Ta maksyma sprawdza się w przypadku wiceszefa MSWiA Jarosława Zielińskiego. Dzisiaj on i jego ludzie krytykują donosy na obecną władzę, uznając je za odwet. Będąc w opozycji Zieliński atakował rząd PO-PSL tymi samymi metodami.

Wiceminister Jarosław Zieliński nie ma sobie nic do zarzucenia (East News, Fot: Jan Bielecki)

Sejm. Kadencja 2011-2015. Ówczesny poseł PiS, wiceszef komisji spraw wewnętrznych Jarosław Zieliński wykazuje się sporym zaangażowaniem w wysyłanie pism do ministerstw. Na swoim koncie ma 264 interpelacje. Zieliński m.in. martwi się w nich o niskie zarobki funkcjonariuszy policji, straży pożarnej, straży granicznej czy o spadającą ilość wakatów w ówczesnym Biurze Ochrony Rządu. To dość ciekawa lektura, bowiem po wejściu do rządu PiS, jego postawa z tamtego okresu uległa głębokiej zmianie.

W 2015 roku Zieliński pisał: "Niemożliwa do zaakceptowania jest sytuacja, w której braki kadrowe w Biurze Ochrony Rządu sięgają poziomu 20-25 % (brakuje ok. 400-500 funkcjonariuszy)". Trzy lata później, Służba Ochrony Państwa nadal boryka się z brakami kadrowymi. Według stanu na lipiec 2018 – to ok. 18 proc. A po zmianie BOR na SOP setki funkcjonariuszy odeszło.

W 2015 roku Zieliński martwił się też, że policjantom nie są wypłacane nadgodziny. W 2018 roku, przy okazji niedawnego protestu mundurowych nazwał go „niezrozumiałym”.

Wśród setek pism odszukaliśmy dokument, który zawartością przypomina jeden z anonimów opublikowanych niedawno temu przez posłankę PO Bożenę Kamińską. Nosi tytuł „W sprawie marnotrawienia środków publicznych na dowożenie samochodami służbowymi komendantów Państwowej Straży Pożarnej, a w szczególności Komendanta Głównego PSP do miejsca pełnienia przez nich służby i powrotu do miejsca zamieszkania”.

A Zieliński w nim pisze: - W związku z ponownymi licznymi krytycznymi uwagami ze strony obywateli, a zwłaszcza pracowników i strażaków Państwowej Straży Pożarnej, dotyczącymi marnotrawienia środków publicznych poprzez wykorzystywanie samochodów służbowych Państwowej Straży Pożarnej wraz z kierowcami w celu dojazdu do miejsca pełnienia służby i powrotu do miejsca zamieszkania przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, zastępców KG PSP, komendantów wojewódzkich PSP, zastępców komendantów wojewódzkich PSP, a nawet niektórych komendantów powiatowych i miejskich PSP oraz ich zastępców, uprzejmie proszę o wyjaśnienie rozrzutności rządu PO - PSL wobec środków finansowych polskiego podatnika – tak rozpoczyna się pismo autorstwa Jarosława Zielińskiego.

W piśmie nie pada żadne konkretne nazwisko od kogo pochodzą informację albo kto jest autorem doniesień. Zieliński formułuje 23 pytania do MSW. M.in. „ Czy funkcjonariusz PSP kierujący samochodem operacyjnym, który dowozi Komendanta Głównego PSP do miejsca pełnienia służby w Warszawie i do miejsca zamieszkania w Wyszkowie jeździ w ramach delegacji służbowej, a jeśli nie, to jaki charakter ma jego wyjazd poza Warszawę, a więc poza miejsce pełnienia przez niego służby? – pyta ówczesny poseł PiS.

Tymczasem, to właśnie Zieliński, jak i jego zaufany człowiek, szef podlaskiej policji Daniel Kołnierowicz krytykowali wspomnianą posłankę Kamińską, która seryjnie ujawniała anonimowe listy w sprawie m.in. nadzwyczajnej ochrony dla wiceministra, angażowania podlaskiej policji w wydarzenia z udziałem wiceszefa MSWiA czy nadużywania przywilejów dla szefa straży pożarnej. Ten ostatni, według anonimu od strażaków, miał m.in. miał korzystać z trzech samochodów służbowych czy niezgodnie z prawem pobierać pieniądze za zwrot kosztów za delegacje".

Jaka była reakcja władz? Oprócz kontroli w suwalskiej policji, która wykazała jedynie "nadgorliwość niektórych przełożonych" i zaprzeczeń ze strony Państwowej Straży Pożarnej żadna.

- Część mediów i polityków opozycji w odwecie za naruszenie interesów wpływowych dotąd grup i osób usiłuje mnie ośmieszyć i skompromitować powielając wyssane z palce historie na mój temat. Jest to aż nadto czytelne komu i czemu ma służyć ta nagonka – napisał na Twitterze Zieliński.

Z kolei jego zaufany człowiek, szef podlaskiej policji Daniel Kołnierowicz ogłosił konkurs na najlepszy donos na posłankę Bożenę Kamińską. - Jeżeli tak bardzo pani Kamińska lubuje się w używaniu anonimów, uważa że to jest fair, to może (...) ogłośmy na antenie konkurs na najlepszy anonim o pani Kamińskiej, o majątku, o podróżach służbowych, o działalności dotychczasowej. Proszę bardzo - mówił nadinspektor Daniel Kołnierowicz na antenie suwalskiego Radia 5.

W odpowiedzi posłanka Kamińska zapowiedziała konkretne kroki prawne. - Zamierzam złożyć skargę tak do Najwyższej Izby Kontroli, jak do MSWiA. Do tego, najpewniej zawiadomię też prokuraturę, bo komendant wprost zaatakował posła opozycji. Zaś policja ma w ustawę wpisany obowiązek apolityczności i te słowa to było ewidentne przekroczenie uprawnień – oświadczyła.