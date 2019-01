Ministrant, opozycjonista, włodarz. Kariera polityczna Pawła Adamowicza to fenomen

Paweł Adamowicz został zaatakowany podczas finału WOŚP w Gdańsku. Prezydent miasta niedawno świętował kolejne zwycięstwo w wyborach samorządowych. Przebiegu kariery politycznej może mu zazdrościć wielu samorządowców.

Zaatakowany podczas "Światełka do nieba" podczas 27. finału WOŚP w Gdańsku prezydent Paweł Adamowicz walczy w szpitalu o życie. Mieszkańcy zorganizowali mszę za jego życie, ze wszystkich stron sceny politycznej płyną wyrazy otuchy. Bo Paweł Adamowicz to postać znana dobrze w ogólnopolskiej polityce, jeden z najpopularniejszych włodarzy miast w Polsce.

Opozycjonista

Epoka Adamowicza

Niezależnie od zastrzeżeń do prezydentury Adamowicza, trudno o lepszą obiektywną jej ocenę - wszak to wyborcy są najlepszymi recenzentami. Widać, że docenili inwestycje, które przeprowadzono w Gdańsku podczas dwóch dekad rządów polityka. Najważniejsze to niewątpliwie stadion wybudowany na Euro 2012, Arena na granicy z Sopotem, rozbudowa lotniska im. Lecha Wałęsy, a także masa inwestycji drogowych, choćby otwarty niedawno most zwodzony na Wyspę Sobieszewską.