Minister Łukasz Szumowski wstrzymuje pomoc dla chorych na EB. "Zrobił nam krzywdę"

Minister zdrowia zapowiedział refundację opatrunków, materiałów pielęgnacyjnych i leków dla chorych na pęcherzowe oddzielanie się naskórka (EB). Kilka dni po deklaracji i spotkaniu z chorymi, ich opiekunami i pracownikami fundacji – projekt wstrzymano.

Ministerstwo zaskoczone. "Nie wiedzieli, że potrzebujemy aż tyle"

Mama chorego kilkulatka (która prosi o anonimowość) tłumaczy, że ministerstwo nie wycofało się ze wszystkich deklaracji. – Ja to sobie tak tłumaczę, że to nie jest ich zła wola, tylko oni nie wiedzą, jak to zrobić prawnie. I to jest problem. Zdali sobie po prostu sprawę z liczby artykułów, z których korzystamy – mówi nasza rozmówczyni.