Milionerzy: Agora to moneta w jakim państwie? Sprawdzamy odpowiedź na to pytanie

Milionerzy - Agora to moneta w jakim państwie? Takie pytanie otrzymał jeden z uczestników teleturnieju. Odpowiedź nie jest tak oczywista, jak mogłoby się wydawać.

Milionerzy - Agora to moneta w jakim państwie?

Pełne pytanie w teleturnieju Milionerzy było dość podchwytliwe i brzmiało „Zgromadzenie obywateli w miastach-państwach starożytnej Grecji, a także zdawkowa moneta to agora. W jakim państwie?” Pośród wariantów podpowiedzi znalazły się A) w Izraelu, B) w Grecji, C) w Estonii, D) w Słowenii. Agora to moneta w jakim państwie?

Sposób sformułowania pytania powinien zasugerować graczowi odpowiedź B) w Grecji. Jednak najłatwiejsze skojarzenie okazało się w tym przypadku błędne. Która z odpowiedzi jest zatem właściwa?