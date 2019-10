Milczenie prezesa. Jarosław Kaczyński mebluje rząd i ustawia parlament. Wkrótce wyśle list do wyborców i działaczy PiS

– Działacze z terenu dzwonią do mnie i pytają: gdzie jest prezes? – opowiada jeden z polityków PiS. Jak dodaje: – Niektórzy w żartach zastanawiają się, czy my te wybory w ogóle wygraliśmy.

Mimo to Kaczyński kilka godzin po ogłoszeniu oficjalnych wyborów wygłosił jedynie krótkie oświadczenie, w którym owe wyniki przedstawił. I tyle. Nie dowiedzieliśmy się do dziś, jakie ma plany w związku z drugą kadencją, przede wszystkim w najbliższych miesiącach – przed niezwykle istotnymi wyborami prezydenckimi.

– Będzie "malowanie trawy na zielono", jak określili to komentatorzy, analizując podobny list Grzegorza Schetyny do swoich działaczy? Lider PO przekonywał, że wszystko jest super – dopytujemy.

To Kaczyński – słyszymy – zlecił pełnomocnikowi PiS przygotowanie protestów wyborczych do Sądu Najwyższego ws. okręgów senackich. Stało się to oczywiście – co podkreślają nasi rozmówcy – po "wnikliwych analizach". – Mieliśmy prawo te protesty złożyć, teraz czekamy na rozstrzygnięcie – mówi nam Krzysztof Sobolewski.